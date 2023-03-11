Рогов: ВСУ перебрасывают резервы к Артемовску из Днепропетровской области

Рогов заявил о переброске резервов ВСУ под Артемовск фото: соцсети

Вооруженные силы Украины стягивают резервы с Запорожья в направлении Артемовска. Об этом 11 марта 2023 года сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, данная мера имеет вынужденный характер, Киев перебрасывает резервы из-за слишком быстрых потерь в районе Артемовска. Оперативной информацией член ГСА поделился с РИА Новости.

Отдельно Рогов заметил, что группировка ВСУ в Днепропетровской области продолжает усиливаться за счет вновь прибывающих резервов. Рогов напомнил, что часть из прибывающих военных проходила подготовку за границей.

Напомним, ранее Рогов сообщал, что Киев формирует ударную группировку для наступления в Запорожской области. По состоянию на 5 марта 2023 года, по информации Рогова, в Днепропетровскую область было отправлено до 12 тысяч военнослужащих ВСУ.

Ранее сайт KP.RU приводил слова Рогова о том, что наступление ВСУ в Запорожской области приведет к краху киевского режима.