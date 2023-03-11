Французский историк Тодд: Запад недооценил силу России и поставил НАТО в опасное положение

Историк Тодд заявил, что Запад недооценил мощь России Фото: Михаил ФРОЛОВ

Французский историк Эммануэль Тодд заявил, что Запад спровоцировал украинский конфликт, недооценив возможности России, чем поставил НАТО в очень опасное положение. По мнению историка, которое он высказал в эфире YouTube-канала газеты Le Figaro, у России есть хорошие шансы выйти из этой истории победителем.

Тодд заявил, что Вашингтон спровоцировал Москву на превентивные меры своими действиями по вооружению ВСУ западным оружием и обучением по стандартам североатлантического альянса.

“Сейчас русские делают все, чтобы остановить НАТО” – заключил историк. Тодд отметил, что на Западе не видят масштаб созданной ими проблемы.

Отдельно историк затронул прогнозы США о падении российской экономики под натиском санкций. Он отметил, что Россия сопротивляется гораздо лучше, чем рассчитывали американские неоконсерваторы. При этом Западная промышленность уже испытывает нехватку мощностей для обеспечения Киева необходимым вооружением, подытожил эксперт.

Сайт KP.RU ранее рассказывал об удивлении Запада стойкостью российской экономики на фоне жестких санкций, а также приводил слова американского ветерана, предупреждавшего Запад о стойкости и упорстве российский военных.