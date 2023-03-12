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НовостиПолитика11 марта 2023 23:44

В испанском Бильбао более 2000 человек вышли на марш в поддержку России

Протестующие вывесили флаги России, ДНР и ЛНР на городской мэрии
Мария ПАВЛОВА
В Испании прошла акция в поддержку России.

В Испании прошла акция в поддержку России.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Марш в поддержку России прошел в субботу 11 марта в испанском городе Бильбао. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя баскской платформы «Нет НАТО».

Сообщается, что в акции приняли участие более 2000 человек, которые прошли маршем по центру города и повесили на здание мэрии флаги России, ЛНР и ДНР. Участники акции также выступили против силовой поддержки Киева и увеличения военных расходов в бюджетах европейских стран, заострив внимание на ухудшении экономической ситуации в странах ЕС.

«Виноват в этом Североатлантический альянс, который играет с Евросоюзом как с марионеткой», - цитирует агентство одного из организаторов акции.

Напомним, еще год назад в нескольких европейских странах прошли уличные акции в поддержку России. Их участники требовали от НАТО прекратить давление на Москву.

В декабре 2022 года во Франции вспыхнули массовые протесты из-за НАТО. Протестующие также потребовали от властей снять санкции с России, поскольку введенные ограничения вредят самим французам.

Тем временем 84% опрошенных австрийцев выступили против вступления страны в НАТО.