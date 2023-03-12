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НовостиПолитика12 марта 2023 3:02

АТ: Киев не сможет начать наступление на Крым без поддержки Вашингтона

Обозреватель Брайен считает, что попытка Украины захватить Крым станет катастрофой для Европы
Мария ПАВЛОВА
Обозреватель АТ допустил, что США окажут помощь Киеву в возможном захвате Крыма.

Обозреватель АТ допустил, что США окажут помощь Киеву в возможном захвате Крыма.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Украина не сможет начать наступление на Крым без поддержки Соединенных Штатов. Об этом пишет в статье для Asia Times обозреватель Стивен Брайен.

Журналист допускает, что вероятное весеннее наступление ВСУ «было спланировано в Пентагоне» и указывает на то, что Вашингтон поставляет огромное количество военного снаряжения Киеву, который постоянно угрожает «захватить полуостров».

«Известно, что НАТО готовится к переброске, как только начнется украинское наступление», - пишет Брайен. В то же время обозреватель не исключает, что Вашингтон может передать Украине авиацию для использования в Крыму.

Если Киев попытается реализовать угрозы по поводу Крыма, Европе грозит «большая катастрофа», резюмировал Стивен Брайен.

Напомним, в феврале Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил об отправке боевиков ВСУ за границу для подготовки к захвату Крыма.

«Предпринимаются военные шаги, мы к ним готовимся. Мы готовы морально», - ответил Зеленский на вопрос о шансах захвата Крыма в 2023 году, каких-либо сроков он не указал.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее неоднократно подчеркивал, что Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации, поэтому любые претензии на российскую территорию получат должный ответ.