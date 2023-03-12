АТ: Киев не сможет начать наступление на Крым без поддержки Вашингтона

Обозреватель АТ допустил, что США окажут помощь Киеву в возможном захвате Крыма. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Украина не сможет начать наступление на Крым без поддержки Соединенных Штатов. Об этом пишет в статье для Asia Times обозреватель Стивен Брайен.

Журналист допускает, что вероятное весеннее наступление ВСУ «было спланировано в Пентагоне» и указывает на то, что Вашингтон поставляет огромное количество военного снаряжения Киеву, который постоянно угрожает «захватить полуостров».

«Известно, что НАТО готовится к переброске, как только начнется украинское наступление», - пишет Брайен. В то же время обозреватель не исключает, что Вашингтон может передать Украине авиацию для использования в Крыму.

Если Киев попытается реализовать угрозы по поводу Крыма, Европе грозит «большая катастрофа», резюмировал Стивен Брайен.

Напомним, в феврале Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил об отправке боевиков ВСУ за границу для подготовки к захвату Крыма.

«Предпринимаются военные шаги, мы к ним готовимся. Мы готовы морально», - ответил Зеленский на вопрос о шансах захвата Крыма в 2023 году, каких-либо сроков он не указал.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее неоднократно подчеркивал, что Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации, поэтому любые претензии на российскую территорию получат должный ответ.