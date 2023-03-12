На Западе назвали политика с самой ужасной прической

Рейн Эплер Фото: с личной страницы в соцсети.

Эстонский депутат Рейн Эплер стал обладателем звания "политик с самой ужасной прической" по версии издания Politico.

В публикации говорится, что в данном рейтинге он обогнал таких знаменитых обладателей необычных причесок, как экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и бывший британский премьер Борис Джонсон.

По оценке обозревателя Пола Дэллисона, даже британский политик Майкл Фабрикант, известный оригинальной работой своего парикмахера, был бы впечатлен стрижкой Эплера.

"Фабрикант практически стопроцентно ужаснулся бы, узнав, что он даже близко не стоял с носителем самой странной прически среди европейских политиков", — написал Дэллисон.

Как ранее писал сайт KP.RU, Борис Джонсон, заявил, что претендует на пост генерального секретаря НАТО. Он сообщил в интервью украинскому СМИ, что видит себя кандидата на этой "хорошей, важной" должности.

Напомним, действующий генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на днях подтвердил, что покидает пост генсека НАТО в сентябре 2023 года. Политик заявил, что не собирается продлевать свои полномочия и выразил уверенность в том, что ему найдут хорошую замену.