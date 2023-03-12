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НовостиПолитика12 марта 2023 5:44

Военкор Руденко сообщил об уничтожении отряда иностранных наемников у Артемовска

Российские силы нанесли противнику поражение, когда участники боев на стороне ВСУ попытались выйти из города
Роман КИЛЬМЯШКИН
Российские силы уничтожили отряд иностранных наемников под Артемовском

Российские силы уничтожили отряд иностранных наемников под Артемовском

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Отряд иностранных наемников уничтожен рядом с Артемовском. Об этом сообщил военный корреспондент Андрей Руденко в своем телеграм-канале в воскресенье, 12 марта 2023 года.

По его словам, российские силы нанесли противнику поражение, когда участники боев на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались выйти из города. В сообщении уточняется, что для уничтожения наемников привлекалась артиллерия.

Как ранее писал сайт KP.RU, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг полагает, что Артемовск может перейти под контроль Вооруженных сил России в ближайшие дни. Генсек Североатлантического альянса добавил, что страны НАТО должны продолжить поддержку Украины.

Напомним, 11 марта 2023 года Евгений Пригожин сообщил, что российские силы уже закрепились в 1,2 километра от административного центра Артёмовска.