Военкор Руденко сообщил об уничтожении отряда иностранных наемников у Артемовска

Российские силы уничтожили отряд иностранных наемников под Артемовском Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Отряд иностранных наемников уничтожен рядом с Артемовском. Об этом сообщил военный корреспондент Андрей Руденко в своем телеграм-канале в воскресенье, 12 марта 2023 года.

По его словам, российские силы нанесли противнику поражение, когда участники боев на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались выйти из города. В сообщении уточняется, что для уничтожения наемников привлекалась артиллерия.

Как ранее писал сайт KP.RU, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг полагает, что Артемовск может перейти под контроль Вооруженных сил России в ближайшие дни. Генсек Североатлантического альянса добавил, что страны НАТО должны продолжить поддержку Украины.

Напомним, 11 марта 2023 года Евгений Пригожин сообщил, что российские силы уже закрепились в 1,2 километра от административного центра Артёмовска.