В Китае обвинили США в милитаризации внешней политики Фото: REUTERS

Соединенные Штаты ведут милитаризованную внешнюю политику и даже не предпринимают попыток дипломатических контактов с Китаем по тайваньскому вопросу, что в итоге может обернуться войной с КНР. Об этом пишет китайское издание Global Times.

В материале обращается внимание, что американский госсекретарь Энтони Блинкен даже не попытался прочитать Белую книгу обороны Китая под названием "Тайваньский вопрос и дело воссоединения Китая в новую эпоху", а также не стал встречаться с китайским коллегой, чтобы обсудить важную для Пекина тему.

Китайские журналисты также обратили внимание на большое число военных, в том числе отставных, в советниках главы Белого дома по внешней политике, а также на огромное число военных конфликтов, развязанных Вашингтоном в последние десятилетия.

"В отношениях с Китаем, любой традиционный дипломатический здравый смысл был заглушен военными барабанами милитаризованной внешней политики США", - говорится в публикации.

Как ранее писал сайт KP.RU, французский политик Флориан Филиппо заявил, что решение США увеличить численность военного контингента на Тайване говорит об их желании развязать новый конфликт по украинскому сценарию. По его мнению, основной повесткой дня "НАТО-2030" становится мировая война против России и Китая.

Аналогичное мнение выразил глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов. По его оценке, Соединенные Штаты даже не скрывают планомерной подготовки к театру военных действий на Тайване, и сценарий будет аналогичен тому, который американцы устроили на Украине.