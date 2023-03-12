Марочко сообщил, что российские штурмовые группы заняли выгодные позиции в промзоне Артемовска

Российские военные заняли выгодные позиции в Артемовске Фото: Александр КОЦ

Российские штурмовые подразделения заняли выгодные позиции в промышленной зоне Артемовска. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Его слова приводит "КП-Донецк".

По словам подполковника, это хороший плацдарм для дальнейшего наступления Вооруженных сил России.

"Они позволяют вести контроль над перемещением противника, а также создают хороший плацдарм для дальнейшего продвижения наших войск", — уточнил офицер.

Напомним, днем ранее командир отряда специального назначения "Ахмат" Апты Алаудинов не исключил, что Вооруженные силы Украины могут предпринять попытку разблокировать Артемовск в ближайшее время. Он выразил уверенность, что подобные усилия не достигнут своей цели.

Как ранее писал сайт KP.RU, на этой неделе российские силы взяли под контроль восточную часть Артемовска. Об этом заявил основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин. По его словам, контролируется вся территория, расположенная восточнее реки Бахмутка.