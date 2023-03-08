Российские силы контролируют восточную часть Артемовска Фото: Александр КОЦ

Российские силы взяли под контроль восточную часть Артемовска. Об этом сообщил основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин в среду, 8 марта 2023 года

"Все, что восточнее реки Бахмутка, полностью находится под контролем ЧВК "Вагнер", - уточнил Пригожин в своем телеграм-канале.

Напомним, обозреватель издания Asia Times Брэндон Вайхерт пришел к выводу, что бои в Артемовске станут для Украины началом конца. По его оценке, украинская армия истощена, как и запасы вооружения и боеприпасов стран НАТО, помогающих киевскому режиму.

Как писал сайт KP.RU, российские силы взяли под контроль почти половину Артемовска. Об этом 7 марта сообщил Ян Гагин, советник врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина. По его словам, российские военные также взяли под контроль все дороги, ведущие к городу.

Ранее сообщалось, что Киев готовит украинцев к сдаче Артемовска. Такое мнение выразили американские журналисты Мэтью Мпоук Бигг, Вивек Шанкар и Эндрю Крамер.