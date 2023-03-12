Кулеба раскритиковал протесты против поставок оружия Киеву в Берлине

Дмитрий Кулеба Фото: REUTERS

Глава министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба выступил с критикой в адрес протестующих против поставок оружия Киеву, которые устроили демонстрации в Берлине. Его слова приводит немецкая газета Bild am Sonntag.

"Я заверяю вас, что каждый украинец, даже солдат в окопе, хочет мира больше, чем самый миролюбивый протестующий у Бранденбургских ворот", - утверждает Кулеба.

Как ранее писал сайт KP.RU, в конце февраля в центре Берлина прошла манифестация против поставок вооружений Киеву. В ней приняли участие более 25 тысяч человек. Организаторы акции обратились к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с призывом остановить поток оружия на Украину из Германии и перейти к дипломатическому регулированию ситуации.

Позднее Олаф Шольц выступил от лица немецкого правительства на тему поставок вооружений Украине. В своей речи он коснулся темы масштабных протестов в Берлине, в ходе которых немцы потребовали от властей прекратить разжигать украинский конфликт, отправляя оружие киевскому режиму. Политик не согласился с позицией протестующих.