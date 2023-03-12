Басурин сообщил, что российские силы практически освободили Красногоровку

Российские военные ведут зачистку окраин Красногоровки Фото: Александр КОЦ

Российские силы практически освободили Красногоровку, идет зачистка города от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил полковник Народной милиции ДНР в отставке, военный эксперт Эдуард Басурин в беседе с ТАСС в воскресенье, 12 марта 2023 года.

"Населенный пункт практически освобожден, на окраинах идут зачистки", — уточнил собеседник агентства.

Красногоровка находится севернее Авдеевки. Оттуда ВСУ регулярно наносят удары по Донецку. Басурин полагает, что освобождение города поможет "взять в тиски" Авдеевку.

Напомним, в этот же день российские штурмовые подразделения заняли выгодные позиции в промышленной зоне Артемовска. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Как ранее писал сайт KP.RU, бои на авдеевском направлении облегчили судьбу Донецка, так как ВСУ пришлось растягивать технику по линии боевого соприкосновения, что повлияло на снижении интенсивности обстрелов столицы Донецкой Народной Республики. Об этом в среду заявил Ян Гагин, советник врио главы ДНР Дениса Пушилина.