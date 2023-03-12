Сенатор Карасин назвал диагнозом предложение Киева переименовать Россию в Московию Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава международного комитета СФ Григорий Карасин назвал идею переименования РФ в «Московию» диагнозом. Такие выдумки киевских пропагандистов говорят об их слабоумии, считает политик.

Ранее Владимир Зеленский поручил премьеру Украины Денису Шмыгалю проработать возможность переименовать Россию в Московию. Это предложение уже раскритиковали в МИД РФ. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала его попыткой создания «анти-России».

Также в ответ на такие действия киевских властей, Дмитрий Медведев предложил переименовать Украину в Schweinisch Bandera-Reich, что переводится как Свинский Бандера-Рейх.

Теперь действия украинского президента прокомментировал и сенатор Карасин.

— Прогрессирующее слабоумие киевских пропагандистов вызывает серьезную озабоченность. Придумки типа «московии» указывают на диагноз. Так может дойти до матерщины! — отметил он.