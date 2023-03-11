Медведев ответил на идею о переименовании России в Московию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ответил на поручение президента Украины Владимира Зеленского изучить возможность переименования России в «Московию», назвав украинского лидера «верховным киевским нацистом».

«Ну что тут сказать…Наш ответ? Нет, конечно, не Хохляндия. И уж тем более не Малороссия. Только Schweinisch Bandera-Reich. Exakt!», - написал зампред Совбеза РФ в своем Telegram-канале.

Напомним на сайте офиса украинского президента ранее появилась петиция с предложением переименовать Россию в Московию, а вместо термина «русский» использовать «московский». Позже президент Зеленский обратился к премьер-министру Украине Денису Шмыгалю с просьбой проработать данную возможность, поскольку петиция набрала более 25 тысяч голосов.

Как писал сайт KP.RU, петицию прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, назвав такую инициативу очередным свидетельством попытки создать из Украины «анти-Россию».