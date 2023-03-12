В Кишиневе произошли столкновения полиции с протестующими Фото: REUTERS

Участники протестной акции в Кишиневе столкнулись с сопротивлением от полиции. Правоохранители перегородили путь многотысячной колонне, которая планировала попасть на главную площадь города. Об этом сообщает ТАСС.

Демонстранты решили начать акцию протеста, не дойдя до цели. Они требуют отставки правительства и свержение правящего режима. Колону возглавляют депутаты оппозиционной партии «Шор» Вадим Фотеску, Регина Апостолова и вице-председатель Марина Таубер. Парламентарии ведут переговоры с представителями правоохранительных органов, чтобы те разрешили проводить митинг.

Ранее официальные источники сообщили о задержании 54 протестующий, 21 из которых были несовершеннолетними. В полиции Молдавии пояснили, что все задержанные вели себя подозрительно и несли запрещенные предметы.

Организаторы протестов обвиняют власти в препятствии мирной демонстрации и провокациях. Так, людей незаконно высадили из автобусов, писал ранее KP.RU. Изначально же митингующие собрались из-за недовольства политикой действующих властей, которая привела к почти 35% инфляции и многократном росте цен.

Протесты в Молдавии проходят с лета 2022 года. Ранее сообщалось, что премьер страны подала в отставку под натиском недовольных граждан.