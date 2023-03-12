Журналист Херш считает статью NYT о «Северных потоках» попыткой США отвлечь внимание от его расследования Фото: REUTERS

Американский журналист Сеймур Херш назвал публикацию газеты The New York Times о подрывах газопроводов «Северного потока» попыткой Соединенных Штатов отвлечь внимание от его расследования диверсий.

«Они пытаются отвлечь внимание от статьи, которую я написал, в которой было много конкретики», – заявил он в эфире телеканала CGTN.

По мнению Херша, Военно-морские силы Украины вряд ли могли быть причастными к подрывам трубопроводов, поскольку у них нет водолазной камеры. Журналист объяснил, что для такой операции нужны люди, которые являются экспертами в подводном плавании, и эксперты в использовании пластичных взрывчатых веществ C-4. Они должны были тренироваться месяцами в водах Балтийского моря, отметил он.

Напомним, на этой неделе газета New York Times заявила, что, по мнению конгрессменов США, теракт на газопроводах был организован некой проукраинской группировкой.

Позже сообщалось, что ЦРУ летом 2022 года направило спецслужбам Германии информацию о том, что трое украинских граждан могут готовиться к диверсии на трубопроводе «Северный поток».