Минфин США не собирается спасать обанкротившийся банк SVB

Минфин США не намерен спасать обанкротившийся банк SVB Фото: REUTERS

Власти Соединенных Штатов не собираются выкупать обанкротившийся банк Silicon Valley Bank (SVN), заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

«Во время финансового кризиса некоторых инвесторов и владельцев крупных системных банков удалось спасти, но проведенные правительством реформы не предполагают, что мы сделаем это вновь», – сказала она в интервью CBS News.

Вместе с тем американские власти беспокоятся о вкладчиках банка и попытаются удовлетворить их потребности, заверила глава Минфина США. В настоящее время задача заключается в том, чтобы не допустить цепную реакцию банкротств, отметила Йеллен. По ее словам, американская экономика «опирается на надежную и крепкую банковскую систему, способную отвечать кредитным потребностям домохозяйств и организаций».

Как писал сайт KP.RU, регулирующие органы штата Калифорния приняли решение о закрытии обанкротившего банка SVB, который стал самым крупным банком, рухнувшим в США после финансового кризиса 2008 года.

Тем временем администрацию президента США Джо Байдена предупредили о кризисе банковской системы в связи с банкротством Silicon Valley Bank.