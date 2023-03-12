Бизнесмен Пригожин назвал очень сложной ситуацию в Артемовске

Пригожин назвал очень сложной ситуацию в Артемовске Фото: Александр КОЦ

Ситуация в Артемовске складывается очень тяжелая, Вооруженные силы Украины постоянно направляют к городу свои резервы, заявил бизнесмен Евгений Пригожин.

«В Бахмуте обстановка очень тяжелая. Противник грызется за каждый метр, и чем ближе мы к центру города, тем тяжелее бои, тем больше артиллерия работает по нам, тем больше танков», – приводится комментарий предпринимателя в Telegram-канале его пресс-службы.

По словам Пригожина, ВСУ подкидывают к Артемовску бесконечные резервы, но российские силы продолжат идти вперед.

Напомним, ранее командир отряда специального назначения «Ахмат» Апты Алаудинов допустил возможность попытки ВСУ разблокировать Артемовск. Киев сконцентрировал для этого три группировки, заявил он.

Между тем командир одного из подразделений ВСУ Денис Ярославский допустил попадание украинских войск в котел в Артемовске.