АТ: США отправляют Киеву списанное вооружение ради экономии на его утилизации

Американский обозреватель заявил, что Запад отправляет на Украину списанное оружие, чтобы сэкономить на его утилизации. Фото: REUTERS

Соединенные Штаты отправляют на Украину списанное вооружение, чтобы сэкономить на его утилизации. Об этом пишет издание American Thinker.

Обозреватель Роджер Смит подсчитал, что на утилизацию вооружений, отправленных Вашингтоном Киеву за последний год, пришлось бы потратить порядка 35 миллиардов долларов.

«Отправляя Украине старое вооружения, срок хранения и эксплуатации которого подходит к концу, США и их союзники по НАТО просто-напросто избавляют себя от этих расходов», - пишет Смит.

Автор публикации объяснил отсутствие в последнее время поддержки в США отправки военной помощи Киеву именно тем, что запасы подлежащего списанию вооружения подходят к концу. Смит также допустил, что в скором времени политика НАТО по отношению к Украине потерпит изменения.

Ранее сообщалось о планах Германии отправить Киеву бывшие в употреблении боевые танки и списанные БМП, в частности, бывшие в употреблении боевые танки Leopard 1 и списанные БМП Marder.

Также сообщалось, что 18 французских самоходных артиллерийских установок (САУ) CAESAR, предоставленные Украине в качестве военной помощи, требуют ремонта.

Тем временем на Украине переоснащают советские беспилотники американскими системами навигации для ударов по России.

В канцелярии британского премьера Риши Сунака сообщили, что Соединенное Королевство увеличит оборонные расходы на 5 млрд фунтов на фоне украинского конфликта.