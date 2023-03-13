«Все районы под обстрелом». Власти Донецка сообщили о крайне сложной ситуации в городе

Мэр Донецка Кулемзин рассказал о тяжелой ситуации в городе из-за обстрелов со стороны ВСУ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Практически все районы Донецка находятся под обстрелом со стороны ВСУ. Об этом заявил РИА Новости мэр города Алексей Кулемзин, назвав ситуацию «крайне сложной».

«Сегодня нет понятия «необстреливаемый район». Все районы под обстрелом», - рассказал глава администрации.

По словам Кулемзина, за последнее время подвергся ударам Пролетарский район города, пострадали несколько школ и детский социальный центр. Также мэр заявил, что обстрелы со стороны ВСУ причинили сильные разрушения в центре Донецка.

Напомним, в воскресенье 12 марта в центральной части Донецка прогремело несколько взрывов в воскресенье, 12 марта 2023 года. В представительстве ДНР в СЦКК уточнили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили шесть ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Удары пришлись по Буденновскому и Калининскому районам столицы Донецкой Народной Республики (ДНР).

Также сообщалось, что женщина погибла при артиллерийском обстреле Новой Каховки украинскими войсками. Также повреждены жилые дома, магазины и линии электропередачи.

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