Си Цзиньпин заявил о планах Китая воссоединиться с Тайванем Фото: REUTERS

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о намерении Китая неуклонно продвигать процесс воссоединения с Тайванем.

«Необходимо неуклонно продвигать процесс воссоединения родины», - сказал председатель КНР на церемонии закрытия первой сессии Всекитайского собрания народных представителей.

Си Цзиньпин также отметил необходимость твердо поддерживать принцип «одного Китая», а также соблюдать консенсус 1992 года, «решительно противостоять вмешательству внешних сил» и активно помогать «мирному развитию отношений между двумя берегами Тайваньского пролива».

Напомним, ранее Пекин пообещали решительную борьбу против независимости Тайваня в 2023 году, а также потребовал от Вашингтона разъяснений из-за ожидаемой встречей спикера Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти с главой администрации Тайваня Цай Инвэн.