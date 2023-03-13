Мать актера Канахина, участвовавшего в теракте под Брянском, назвала сына предателем Фото: из соцсетей

Одним из террористов, которые расстреляли мирных жителей под Брянском, был бывший актер и преподаватель йоги 37-летний Кирилл Канахин, который ранее успел сняться в эпизодической роли сериала «Глухарь», а также в фильме «Секс в большом городе-2». Кроме того, он пытался и играть в Театре Луны в Москве, однако такая карьера не задалась.

Канахин впервые уехал на Украину в 2016 году, пытаясь вступить в ряды украинской армии, но позже вернулся в Москву. Через два года незадавшийся актер уже вступил в ряды «Азова»*, а позже оказался в составе диверсионной группы. В России у него осталась только мать, которая заявила, что с ужасом следит за действиями своего сына.

«Пока он был на Украине, у меня не было с ним связи, знаю лишь, что встречался с какой-то девушкой. Про вступление в ВСУ даже не предполагала. Мне он звонил только чтобы поздравить с днем рождения. И в голову не могло прийти, что он может сотворить такое», - рассказала она KP.RU, отметив, что про его убеждения узнала только из прессы.

Мать Канахина заявила, что теперь отреклась от сына, поскольку ее отец погиб в Великой Отечественной войне.

«Я не одобряю это ни в коем случае. Страна его накажет. Государство накажет. Органы его накажут. И наказание должно быть справедливое. Нападение на свою страну – это предательство», - заявила она.

Напомним, 2 марта 2023 года группа украинских диверсантов проникла в Брянскую область, где напала на местных жителей. Как писал сайт KP.RU, под обстрелом погибли двое мужчин, а также был ранен 10-летний мальчик, который, тем не менее, успел помочь двум девочкам выбраться из-под огня.

*Запрещенная в России террористическая организация