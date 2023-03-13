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НовостиВ мире13 марта 2023 7:17

Премьер Госсовета КНР заявил, что Китай и США должны сотрудничать

Ли Цян отметил, что разрыв связей между Пекином и Вашингтоном не принесет пользы
Роман КИЛЬМЯШКИН
В КНР напомнили, что китайская и американская экономики сильно связаны

В КНР напомнили, что китайская и американская экономики сильно связаны

Фото: REUTERS

Китай и США должны сотрудничать, так как экономики двух стран сильно связаны. Об этом заявил журналистам премьер Госсовета КНР Ли Цян.

Чиновник обратил внимание, что в 2022 году между этими государствами зафиксирован рекордный товарооборот, составивший 760 млрд долларов.

По его словам, разрыв связей между Пекином и Вашингтоном не принесет пользы ни одной из сторон.

"Все это говорит о том, что Китай и США могут и должны сотрудничать, - подчеркнул Ли Цян. - Китайско-американское взаимодействие является многообещающим, а сдерживание и давление никому не принесут пользы".

Как ранее писал сайт KP.RU, китайские журналисты пришли к выводу, что увеличение оборонного бюджета Соединенных Штатов говорит о приближении мировой войны. В материале отмечается, что в текущем году утвержденный президентом США Джо Байденом бюджет страны на оборону в четыре раза превышает оборонный бюджет КНР.

Напомним, во вторник, 7 марта, министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что Вашингтон объявляет о намерении сдерживать Пекин, тем самым повышая угрозу прямой конфронтации. Глава внешнеполитического ведомства назвал все заявления США о нежелании конфликта с Китаем лживыми.

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