Байден выступит с обращением по защите банковской системы США на фоне банкротства Silicon Valley

Джо Байден Фото: REUTERS

Глава Белого дома Джозеф Байден выступит с обращением по теме защиты банковской системы Соединенных Штатов в понедельник, 13 марта 2023 года. Об этом заявил сам президент.

По его словам, он поручил Минфину и директору совета по нацэкономике найти решение проблемы банкротства калифорнийского банка Silicon Valley и нью-йоркской кредитной организации Signature Bank, и оно было выработано.

"Решение гарантирует, что доллары налогоплательщиков не окажутся под угрозой", - подчеркнул американский лидер.

Напомним, 10 марта 2023 года обанкротился один из самых крупных банков США - Silikon Valley Bank. Крупнейший кредитор Силиконовой долины разорился за два дня, что стало самым заметным событием подобного рода, начиная с финансового кризиса в 2008 году.

Позднее в США закрыли еще один банк. Речь идет о нью-йоркском Signature Bank. Причиной закрытия банка названы системные риски. Также сообщается, что вкладчики Signature Bank получат доступ к своим вкладам.

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