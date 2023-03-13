В США после банкротства SVB закрыли нью-йоркский Signature Bank

В США закрыли еще один банк из-за системных рисков. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В США закрыли еще один банк. Речь идет о нью-йоркском Signature Bank, о закрытии которого объявили в воскресенье 12 марта министр финансов США Джанет Йеллен, глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл и председателя Федеральной корпорации страхования вкладов Мартин Грюнберг.

В совместном заявлении чиновников причиной закрытия банка названы системные риски. Также сообщается, что вкладчики Signature Bank получат доступ к своим вкладам.

Напомним, ранее регулирующие органы штата Калифорния приняли решение о закрытии обанкротившего Silicon Valley Bank (SVB), который стал самым крупным банком, рухнувшим в Соединенных Штатах после финансового кризиса 2008 года.

Два года назад в США обанкротилась крупная нефтяная компания Chesapeake Energy, которая занималась разведкой и добычей сланцевой нефти в Техасе.

Тем временем во Франции принята пенсионная реформа, вызвавшая протесты и забастовки. На улицы вышли тысячи людей.