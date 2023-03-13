Командующий сухопутными войсками ВСУ Сырский назвал сложной ситуацию в районе Артемовска

Украинский генерал признал, что ситуация под Артемовском остается сложной Фото: REUTERS

Ситуация на линии боевого соприкосновения в районе Артемовска для Вооруженных сил Украины (ВСУ) остается сложной. Об этом заявил журналистам командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский.

"Ситуация вокруг Бахмута остается сложной", - признал генерал Сырский.

Как ранее писал сайт KP.RU, бизнесмен Евгений Пригожин сообщил, что ситуация в Артемовске складывается очень тяжелая, так как Вооруженные силы Украины постоянно направляют к городу свои резервы.

По его словам, несмотря на это российские силы продолжают продвижение на данном направлении.

Напомним, российские штурмовые подразделения заняли выгодные позиции в промышленной зоне Артемовска. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в воскресенье, 13 марта 2023 года.

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