Песков прокомментировал сообщения о дате визита Си Цзиньпина в Россию

По сообщениям СМИ глава Пекина может посетить Москву в марте Фото: REUTERS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о визите лидера Китая Си Цзиньпина в Россию. Песков сообщил, что в данный момент не располагает какой-либо информацией о визите главы КНР в Москву. Он добавил, что все визиты зарубежных гостей своевременно анонсируются.

Сайт KP.RU ранее рассказывал, что Глава КНР Си Цзиньпин прибудет в ближайшие месяцы в Москву. Об этом сообщала The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, знакомые с планами китайского лидера.

Также ранее президент России Владимир Путин подтверждал информацию о том, что Москва ждет визита Си Цзиньпина в ближайшее время.

Напомним, ранее Wall Street Journal рассказывал, что Си Цзиньпин увеличивает долгосрочную ставку на Россию и предполагает наладить с РФ более тесные экономические связи.