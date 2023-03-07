Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика7 марта 2023 11:21

Песков прокомментировал сообщения о дате визита Си Цзиньпина в Россию

Песков опроверг сообщения СМИ о визите Си Цзиньпина в Россию 21 марта
Сергей ЧИКОВ
По сообщениям СМИ глава Пекина может посетить Москву в марте

По сообщениям СМИ глава Пекина может посетить Москву в марте

Фото: REUTERS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о визите лидера Китая Си Цзиньпина в Россию. Песков сообщил, что в данный момент не располагает какой-либо информацией о визите главы КНР в Москву. Он добавил, что все визиты зарубежных гостей своевременно анонсируются.

Сайт KP.RU ранее рассказывал, что Глава КНР Си Цзиньпин прибудет в ближайшие месяцы в Москву. Об этом сообщала The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, знакомые с планами китайского лидера.

Также ранее президент России Владимир Путин подтверждал информацию о том, что Москва ждет визита Си Цзиньпина в ближайшее время.

Напомним, ранее Wall Street Journal рассказывал, что Си Цзиньпин увеличивает долгосрочную ставку на Россию и предполагает наладить с РФ более тесные экономические связи.