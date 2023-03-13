Оборот внешней торговли России вырос на 8,1% в 2022 году

Оборот внешней торговли России вырос в 2022 году Фото: REUTERS

Россия по итогам 2022 года нарастила оборот внешней торговли до 850,5 млрд долларов, что выше прошлогодних показателей на 8,1%. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы.

При этом экспорт продукции вырос до 591,5 млрд долларов (+19,9%), а импорт уменьшился до 259,1 млрд долларов (-11,7%). Профицит торгового баланса составил 332 млрд долларов.

Значительный рост продемонстрировали экспорт минерального топлива, нефти и нефтепродуктов (+42,8%), а также удобрений (+54,3%). Увеличились и доходы с поставок продовольствия другим странам (+14,8%).

Как ранее писал сайт KP.RU, первый замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Руслан Давыдов озвучил прогноз, что профицит внешней торговли России по итогам 2022 года окажется рекордным. Он также подчеркнул, что уже в декабре 2022 года заметно существенное снижение по экспорту из-за ограничений по нефти, нефтепродуктам и по газу.

Напомним, китайские журналисты пришли к выводу, что план Вашингтона сломать Россию экономическим давлением и поставками Киеву оружия не сработал. Авторы заметили, что вооруженные силы России мощны, а производственный потенциал огромен, в то время как промышленность США и их союзников уже столкнулась с нехваткой производственных мощностей.

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