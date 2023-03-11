США не смогли сломать Россию санкциями и оружием Фото: GLOBAL LOOK PRESS

План Вашингтона сломать Россию экономическим давлением и поставками Киеву оружия не сработал. Об этом 11 марта 2023 года написало издание Global Times. В статье отметили, что оружие и санкции являются главными инструментами США для сокрушения несогласных с ними стран, и обычно результат применения этих инструментов был трагичен для их населения. Но против России этот подход не сработал.

Авторы заметили, что вооруженные силы России мощны, а производственный потенциал огромен, в то время как промышленность США и их союзников уже столкнулась с нехваткой производственных мощностей для обеспечения обещанных поставок.

Также в статье упомянули рост товарооборота России с Китаем на 34.3 процента, и увеличение товарооборота с Индией в несколько раз, в то время как общее ВВП стран, которые наложили на Россию санкции, составляет всего 25 процентов от мирового.

Global Times также напомнило о результатах опроса общественного мнения Европейского совета по международным отношениям. По данным исследований, несмотря на целый год агитации против России, множество людей выступает за мирные переговоры.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что Россия не отказывалась от переговоров с Украиной. Возобновление переговорного процесса зависит от Киева, который запретил переговоры с Москвой на законодательном уровне.