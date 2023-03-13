Times: боец разбитого разведбата ВСУ рассказал о тяжелых потерях Киева под Кременной

Боец ВСУ назвал контрнаступление Киева в районе Кременной невозможным Фото: REUTERS

Издание Times опубликовало рассказ выживших украинских военных из 131-го батальона разведки ВСУ. Один из бойцов отметил, что наступление российских сил в районе Кременной не прекращается ни днем ни ночью. Вооруженные силы Украины на данном направлении несут тяжелые потери, а бойцы ВСУ сильно измучены.

По словам украинского солдата, вооруженные силы РФ активно используют на этом направлении артиллерию и минометы, обстрелы проходят ежедневно по несколько раз, а после обстрелов в бой вступает пехота. Позиции ВСУ в сосновом бору около Кременной боец назвал “проклятым лесом”.

Отдельное внимание боец ВСУ уделил преимуществу российской армии в технике. По его словам, контрнаступление в районе Кременной практически невозможно из-за огромного количества танков РФ.

Напомним, в начале февраля 2023 года подразделения воздушно-десантных войск России при поддержке 144-й гвардейской мотострелковой дивизии Российской Федерации перешли в контрнаступление на линии Сватово - Кременная.