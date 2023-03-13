ВСУ обстреляли Киевский район Донецка 13 марта 2023 года

ВСУ вновь обстреляли Донецк Фото: REUTERS

Украинские вооруженные силы обстреляли Киевский район Донецка из артиллерии. Сообщается о пяти выстрелах снарядами калибра 155 миллиметров. Об обстреле сообщили 13 марта 2023 года в Telegram-канале совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Обстрел прошел в 13:00 мск.

Напомним, 12 марта 2023 года сайт KP.RU сообщал, что украинские военные обстреляли центр Донецка из реактивных систем залпового огня. ВСУ выпустили шесть ракет РСЗО по Буденновскому и Калининскому районам столицы Донецкой Народной Республики (ДНР).

Днем ранее, 11 марта 2023 года ВСУ трижды за сутки обстреляли Куйбашевский район Донецка из артиллерии НАТО. В результате обстрела погиб восьмилетний мальчик, и одна жительница получила ранения.