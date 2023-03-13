WSJ: Си Цзиньпин планирует встретиться с Зеленским в режиме онлайн

Си Цзиньпин Фото: REUTERS

Председатель КНР Си Цзиньпин намерен провести онлайн-беседу с главой Украины Владимиром Зеленским, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

В сообщении указывается, что переговоры пройдут, скорее всего, уже после визита китайского лидера в Москву, который был анонсирован западными средствами массовой информации ранее.

Журналисты полагают, что это свидетельствует о "намерении Пекина играть более активную роль в посредничестве для окончания конфликта на Украине".

Как ранее писал сайт KP.RU, агентство Reuters сообщило, что Си Цзиньпин собирается посетить Москву на следующей неделе. По данным западных журналистов, китайский лидер планирует провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее стало известно, что китайский лидер прибудет в ближайшие месяцы в Москву. Вероятно, приезд председателя КНР в Россию состоится в апреле или мае. Как сообщили источники The Waal Street Journal, Си Цзиньпин намерен выступить с поддержкой мирных переговоров по Украине и заявить о недопустимости применения ядерного оружия.