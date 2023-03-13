WSJ: ВСУ несут большие потери в Артемовске из-за проблем с вывозом раненых

ВСУ могут попасть в котел в Артемовске Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины несут большие потери в Артемовске из-за отсутствия возможности эвакуации раненых. Об этом сообщило издание Wall Street Journal. Проблема с вывозом раненых возникла у ВСУ в результате оперативного окружения Артемовска вооруженными силами России. Асфальтированные дороги непригодны для подвоза боеприпасов в результате огневого контроля со стороны России, а по грунтовым дорогам не могут проехать большинство колесных транспортных средств из-за погодных условий.

Сайт KP.RU ранее рассказывал о стратегической значимости города Артемовск для обеих сторон. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что взятие Артемовска российскими силами развалит всю оборону ВСУ на Донецком направлении.

Один из командиров ВСУ допускал, что находящиеся в данный момент в городе силы могут в скором времени попасть в “котел”. Также он сообщал, что в Артемовске борьба идет за каждый переулок, и ВСУ становится все тяжелее удерживать каждый дом.

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