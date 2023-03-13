ВСУ перевозят химическое оружие на линию боевого соприкосновения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин в эфире телеканала “Россия-24” сообщил о доставке химического оружия в зону боевых действий на Украине. По его словам, у Министерства обороны РФ есть свидетельства доставки химикатов Западом в Краматорск, на завод им. Куйбышева. Также он сообщил, что Россия доведет данную информацию до стран-участниц предстоящей сессии Организации по запрещению химического оружия.

Шульгин рассказал, что вещество перевозится в сопровождении иностранных граждан в ящиках с двумя красными полосками и надписью “BZ”. Часть этого груза отправляется на линию боевого соприкосновения. Шульгин подчеркнул, что Вашингтон отрицает свою причастность к этому, но у России есть доказательства участия в поставках Америки.

Сайт KP.RU ранее рассказывал, что, по словам бывшего депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы, президент Зеленский в конце 2022 года просил у США химоружие для использования в Донбассе.

В начале 2023 года появились сообщения о применении армией Украины боеприпаса с отравляющим веществом под Угледаром.