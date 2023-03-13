В бригаде ВСУ «Эдельвейс» заявили о нехватке боеприпасов и вооружений в Артемовске Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Украины в Артемовске испытывают нехватку боеприпасов и вооружений, заявил начальник пресс-службы 10 отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» Никита Шандыба.

«На нашей линии обороны необходимо больше боеприпасов и вооружения, чтобы держать оборону. Мы тут стоим уже десятый месяц без ротации – поле, сырость, сейчас не тепло», – сказал он в эфире телеканала «Рада».

Напомним, командир одного из подразделений ВСУ Денис Ярославский допустил, что находящиеся в Артемовске украинские силы могут в скором времени попасть в котел, как это произошло в Дебальцево в 2015 году. По его словам, борьба в городе идет за каждый переулок, и ВСУ становится все тяжелее удерживать каждый дом.

Ранее командир отряда специальногог назначения «Ахмат» Апты Алаудинов допустил возможность попытки ВСУ разблокировать Артемовск. Киев сконцентрировал для этого три группировки, заявил он.

Военкор KP.RU Александр Коц рассказывал об обстановке в Артемовске из эпицентра самой горячей точки спецоперации на Украине.