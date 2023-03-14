Полянский: Россия распространила в ООН переписки с Данией, Швецией и Германией по взрывам на "Северных потоках"

Россия призывает к расследованию подрывов "Северных потоков" под эгидой ООН Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый зам. постпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил в своем Telegramm-канале о том, что Россия распространила копию переписки с Данией, Швецией и Германией о ходе проведения национальных расследований этих стран диверсии на газопроводах “Северные потоки”. Эти документы были распространены в целях продвижения расследования подрыва газопроводов под эгидой ООН.

"Документы позволяют нашим коллегам в ООН убедиться, что утверждения об информировании нас этими странами о ходе их расследований не соответствуют действительности"-- заявил Полянский.

О том, что Россия опубликует данные переписки, Полянский недавно заявил в интервью Джэксону Хинклу. По словам дипломата, России отказывают в доступе к какой-либо информации и не дают участвовать в расследовании, несмотря на то, что мы - затронутая сторона.

С призывом срочно принять резолюцию о комиссии по расследованию взрывов на «Северных потоках» под эгидой ООН недавно выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, отказ стран Запада от конструктивной работы над проектом резолюции будет доказательством намеренно создаваемых препятствий в установлении правды об инциденте.