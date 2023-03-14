Трамп предложил сменить власть в США

Трамп не поддержал идею смены власти в России Фото: REUTERS

Бывший президент США Дональд Трамп выступил с поддержкой предложения смены режима в Америке. По мнению Трампа, это гораздо важнее, чем поддержка Вашингтона в попытках сменить власть в России. Напомним, Дональд Трамп ранее заявлял о своих намерениях участвовать в президентских выборах в США в 2024 году.

"Нет. Мы должны поддержать смену режима в США, это гораздо важнее. Это администрация Байдена втянула нас в этот бардак", — ответил политик на вопрос телеканала Fox News о том, нужно ли Вашингтону поддерживать смену власти в России. Политика процитировал ведущий Fox News Такер Карлсон у себя в Twitter.

Как писал сайт KP.RU, ранее бывший президент Трамп обвинил Джо Байдена в том, что тот своей внешней политикой привел к формированию альянса России и Китая. Также политик критиковал нынешнего президента за финансирование Украины, и заявлял, что способен урегулировать украинский конфликт за 24 часа.