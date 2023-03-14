Замглавы МИД Грушко: США создают очаги напряженности в Грузии и Молдавии

МИД РФ: Москва обеспокоена ситуацией в Грузии и Молдавии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Замглавы Министерства иностранных дел России Александр Грушко, заявил о том, что Кремль обеспокоен событиями в Грузии и Молдавии, поскольку Вашингтон пытается создать новые очаги напряжения на наших границах.

В разговоре с журналистами дипломат отметил, что Грузия и Молдавия находятся далеко от Америки, которая пытается диктовать им что и как делать, но для нас это непосредственные соседи.

По мнению Грушко, Вашингтон пытается устроить “некое геополитическое соревнование” в этих странах. Также замглавы МИД отметил, что Грузия и Молдавия являются для России ключевыми зонами, как по географическим причинам, так и по вопросам национальной безопасности РФ.

Напомним, ранее Минобороны России заявило о подготовке Украины провокации с вторжением в Приднестровье. Также в Грузии прошли протесты против закона об иноагентах, которые глава МИД России Сергей Лавров сравнил с "киевским майданом".