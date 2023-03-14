Офицер ВСУ заявил, что Украина не способна серьезно наступать в Донбассе Фото: REUTERS

Офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Прозапас заявил, что на фоне нехватки сил, а также средств украинская армия на данный момент не способна позволить серьезных наступательных действий в Донбассе, указав на то, что ситуация находится в «оперативном тупике».

«Из того, что я вижу, в Донецкой области ... Вооруженные силы Украины пока не могут себе позволить серьезных наступательных действий», - сказал он в эфире украинского телеканала «Эспрессо ТВ».

Прозапас сказал о том, что в Донбассе «идут взрывы активности противника», которые, по его словам, оказывают постоянное давление на ВСУ, а в Соледаре и Артемовске российская армия имеет успех.

Напомним, днем ранее, 13 марта, командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский назвал ситуацию в районе города Артемовск сложной.