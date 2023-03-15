Захарова заявила, что свобода вероисповедания на Украине находится в заложниках у Киева

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала заявление министра культуры Украины Александра Ткаченко о том, что монахи могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут к раскольникам.

По ее словам, тем самым Киев сам признал, что свобода вероисповедания на Украине находится в заложниках местных властей.

"Прямым текстом, без какого-либо смущения киевский режим озвучил преступную логику: свобода вероисповедания на Украине находится в заложниках у бандитов на Банковой", - написала дипломат в своем телеграм-канале в среду, 15 марта 2023 года.

Как ранее писал сайт KP.RU, монахи Киево-Печерской лавры канонической Украиной православной церкви (УПЦ) обязаны покинуть здания монастыря до 29 марта этого года, сказано в предупреждении исполняющего обязанности генерального директора национального заповедника "Киево-Печерская лавра".

В ответ настоятель лавры митрополит Павел заявил, что монахи не будут выполнять предписание освободить здания монастыря.

"Мы не намерены выселяться и не будем этого делать, - подчеркнул настоятель. - Мы люди, которые тут живут с 1988 года, у многих из нас нет другого места, кроме этого".