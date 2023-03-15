США намерены продолжать полеты над Черным морем после инцидента с дроном MQ-9

Джон Кирби Фото: REUTERS

Соединенные Штаты продолжат полеты над Черным морем, несмотря на инцидент с американским беспилотником MQ-9. Об этом заявил журналистам координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

"Мы летаем над этим воздушным пространством в продолжении года, мы продолжим это делать, и нам не нужны подтверждения со стороны России, чтобы летать над международными водами", - подчеркнул Кирби.

По его словам, данные действия якобы необходимы для обеспечения национальной безопасности США.

Как ранее писал сайт KP.RU, министерство обороны России сообщило, что причиной падения американского беспилотника MQ-9 Reaper в Черное стало резкое маневрирование. Вооружение против дрона США не применялось, российские силы в контакт с ним не вступали, заверили в оборонном ведомстве.

Напомним, госдепартамент Соединенных Штатов решил вызвать посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова в связи с инцидентом с американском беспилотником Reaper MQ-9, который упал в Черное море. Как уточнил представитель внешнеполитического ведомства США, послу выскажут резкое неудовлетворение из-за якобы "непрофессионального перехвата".