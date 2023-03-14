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НовостиПолитика14 марта 2023 19:16

Госдеп США вызовет посла России из-за инцидента с американским беспилотником над Черным морем

Дипломату выскажут «резкое неудовлетворение из-за непрофессионального перехвата»
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Госдеп США вызовет посла России из-за инцидента с американским беспилотником над Черным морем

Госдеп США вызовет посла России из-за инцидента с американским беспилотником над Черным морем

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Государственный департамент Соединенных Штатов решил вызвать посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова в связи с инцидентом с американском беспилотником Reaper MQ-9, который упал над Черным морем.

«Мы вызываем российского посла. Думаю, что эта встреча на высоком уровне состоится сегодня после обеда», – сказал в ходе брифинга пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс.

Как уточнил представитель внешнеполитического ведомства США, послу выскажут «резкое неудовлетворение из-за непрофессионального перехвата».

Как писал сайт KP.RU, Европейское командование Вооруженных сил США заявило, что над Черным морем произошел инцидент с дроном MQ-9 Reaper американского производства. Утверждается, что два российских истребителя Су-27 якобы совершили перехват дрона, при этом несколько раз перед столкновением экипажи самолетов «сбрасывали топливо и пролетали перед MQ-9 безрассудным, экологически небезопасным и непрофессиональным образом».

Минобороны России в свою очередь заявило о нарушении американским беспилотником режима использования воздушного пространства вблизи Крыма. При этом российские истребители не применяли против дрона вооружение и не вступали с ним в контакт, подчеркнули в ведомстве.