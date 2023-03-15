Владимир Путин Фото: REUTERS

Президенту России Владимиру Путину доложили об инциденте с падением американского беспилотника в Черное море. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду, 15 марта 2023 года.

По словам пресс-секретаря российского лидера, контактов Москвы и Вашингтона на высшем уровне по данной ситуации не было.

Дмитрий Песков также назвал исчерпывающими сведения, представленные по этому поводу министерством обороны РФ, уточнив, что ему больше нечего добавить.

Как ранее писал сайт KP.RU, министерство обороны России сообщило, что причиной падения американского беспилотника MQ-9 Reaper в Черное стало резкое маневрирование. Вооружение против дрона США не применялось, российские силы в контакт с ним не вступали, заверили в оборонном ведомстве.

На этом фоне американские журналисты выразили мнение, что инцидент с падением беспилотника MQ-9 Reaper в Черное море может изменить в Соединенных Штатах мнение о необходимости помощи Украине.