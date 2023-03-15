В Белом доме сомневаются, что упавший в Черное море беспилотник будет найден Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты пока не достали обломки беспилотного летательного аппарата MQ-9 Reaper, упавшего в Черное море, и вряд ли сумеют сделать это, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

«Я не уверен, что мы сможем его вернуть», – сказал представитель Белого дома в интервью телеканалу CNN.

Напомним, Кирби сообщил, что США продолжат полеты над Черным морем, несмотря на инцидент с американским беспилотником MQ-9. По его словам, данные действия якобы необходимы для обеспечения национальной безопасности США.

Как писал сайт KP.RU, накануне Министерство обороны России прокомментировало инцидент с разведывательным беспилотником США над Черным морем. Как заявили в ведомстве, дрон нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения СВО.