Мишустин подписал постановление о бесплатном обучении для устройства на работу в ОПК

Михаил Мишустин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о бесплатном обучении россиян для последующего трудоустройства в предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Соответствующий документ опубликован на сайте российского правительства.

Как следует из его текста, кабмин выделит более 700 млн рублей, что позволит пройти обучение свыше 12 тысячам граждан.

Решение призвано восполнить потребности данной сферы в специалистах.

Напомним, российский лидер Владимир Путин сообщил, что министерство промышленности и торговли России подготовило для Минобороны РФ перечень приоритетных профессий, по которым возможна отсрочка от призыва в Вооруженные силы.

По его словам, сейчас многие оборонные предприятия работают в три смены, и на них не хватает специалистов. В кадровой политике президент призвал реализовать несколько задач, в том числе достижения привлекательного уровня зарплат и решения жилищного вопроса.

Как ранее писал сайт KP.RU, Владимир Путин объявил о необходимости запустить особую программу льготной аренды жилья для сотрудников оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Подробности инициативы читайте в материале KP.RU.