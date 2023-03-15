Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 марта 2023 9:22

Мишустин подписал постановление о бесплатном обучении для устройства на работу в ОПК

Правительство РФ выделит на эти цели свыше 700 млн рублей
Роман КИЛЬМЯШКИН
Михаил Мишустин

Михаил Мишустин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о бесплатном обучении россиян для последующего трудоустройства в предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Соответствующий документ опубликован на сайте российского правительства.

Как следует из его текста, кабмин выделит более 700 млн рублей, что позволит пройти обучение свыше 12 тысячам граждан.

Решение призвано восполнить потребности данной сферы в специалистах.

Напомним, российский лидер Владимир Путин сообщил, что министерство промышленности и торговли России подготовило для Минобороны РФ перечень приоритетных профессий, по которым возможна отсрочка от призыва в Вооруженные силы.

По его словам, сейчас многие оборонные предприятия работают в три смены, и на них не хватает специалистов. В кадровой политике президент призвал реализовать несколько задач, в том числе достижения привлекательного уровня зарплат и решения жилищного вопроса.

Как ранее писал сайт KP.RU, Владимир Путин объявил о необходимости запустить особую программу льготной аренды жилья для сотрудников оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Подробности инициативы читайте в материале KP.RU.