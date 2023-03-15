Центробанк Китая заявил о готовности реагировать на давление со стороны Запада

Китай заявил о готовности отвечать на давление Запада Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Центральный банк Китая намерен должным образом реагировать на давление западных стран, в том числе Соединенных Штатов. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте регулятора в среду, 15 марта 2023 года.

В числе мер Центробанк КНР назвал предотвращение и устранение финансовых рисков, улучшение плана реагирования на чрезвычайные ситуации, поддержка бесперебойной работы рынка и инфраструктуры в денежной сфере.

Китайский регулятор также намерен создавать условия для стабильного развития рынка недвижимости в стране.

Как ранее писал сайт KP.RU, премьер Госсовета КНР Ли Цян выразил мнение, что Китай и США должны сотрудничать, так как экономики двух стран сильно связаны. Он напомнил, что в 2022 году между этими государствами зафиксирован рекордный товарооборот, составивший 760 млрд долларов, и разрыв деловых связей не принесет пользу ни Пекину, ни Вашингтону.

Напомним, официальный представитель МИД КНР Мао Нин призвала Вашингтон уважать принципы рыночной экономики и честной конкуренции, а также прекратить давление на иностранные компании. Так дипломат отреагировала на принятие в США законопроекта, позволяющего президенту ввести запрет на работу популярной соцсети TikTok в Америке.