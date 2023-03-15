Мишустин призвал все серьезно взвесить перед решением об отмене ЕГЭ Фото: Мария ЛЕНЦ

При принятии решения об отмене единого государственного экзамена (ЕГЭ) необходимо все серьезно взвесить, считает председатель правительства России Михаил Мишустин.

«Насчет ЕГЭ – отмены или каких-то других вещей – надо все серьезно взвесить. Здесь плюсы или минусы, и надо на все серьезно посмотреть», – сказал премьер-министр на встрече с депутатами Госдумы от фракции «Справедливая Россия – Патриоты – За правду».

Как отметил Мишустин, требования к новым специальностям должны быть реализованы перед внесением поправок в нормативные акты. Это позволит специалистам «правильно и нормально отучиться» и быть востребованными, полагает он. Также глава правительства призвал не забывать о профессионалитете, который, по его словам, становится мощной опорой для новой промышленности, экономики, строительства и сельского хозяйства России.

Напомним, в прошлом году руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий выступил с предложением отменить Единый государственный экзамен.

Как писал сайт KP.RU, глава Рособрнадзора Анзор Музаев ранее сообщил, что в ведомстве не ведется обсуждений об отмене ЕГЭ в связи с выходом России из Болонской системы образования.