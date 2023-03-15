Министр обороны России Шойгу обсудил с главой Пентагона инцидент с беспилотником в Чёрном море Фото: Тимур ХАНОВ.

В среду, 15 марта 2023 года, глава Министерства обороны России Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с руководителем Пентагона Ллойдом Остином. Основной темой их переговоров стал инцидент с американским беспилотником, рухнувшим в Чёрное море рядом с границей России.

Сообщается, что инициатива в проведении этого телефонного разговора принадлежит американской стороне - Остин сам запросил переговоры с Шойгу.

Напомним, речь идёт о нарушившем особый режим полётов возле российской границы беспилотнике США MQ-9. По сообщениям Минобороны России, российские ВВС не вступали в контакт с американским объектом - он совершил резкий манёвр и ушёл в неконтролируемое пике, закончившееся столкновением с водой.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Ллойд Остин громко заявил о возможности для летательных аппаратов США летать там, где им заблагорассудится, в рамках международного права. Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, заявил о явной провокации со стороны США, и игнорировании особого режима полётов.