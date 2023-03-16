Власти Запорожья сообщили об активизации украинских войск

В Запорожской области активизировались украинские военные Фото: Александр КОЦ

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил об активизации украинских военных на линии соприкосновения в Запорожской области. По его мнению, президент Украины Зеленский просто “бросает людей на убой”.

Рогов заявил, что в действиях ВСУ не просматривается военная логика, ведется обычная разведка боем, но со значительными потерями как в живой силе, так и в военной технике. Все попытки Киева вскрыть нашу линию обороны уверенно пресекаются российскими силами, сообщил Рогов РИА Новости.

Как ранее писал сайт KP.RU, вооруженные силы Украины формируют большую ударную группировку для наступления в Запорожской области весной 2023 года. По словам Рогова, в эту группировку также войдет более трех тысяч военных, прошедших подготовку в Британии.