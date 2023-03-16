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НовостиПолитика16 марта 2023 6:52

Politico: Американские чиновники считают, что ВСУ потеряли более 100 тысяч военных в ходе конфликта

В это число входят самые опытные военные ВСУ
Сергей ЧИКОВ
Американские чиновники считают, что ВСУ потеряли более 100 тысяч военных в ходе конфликта

Американские чиновники считают, что ВСУ потеряли более 100 тысяч военных в ходе конфликта

Фото: REUTERS

Издание Politico сообщило, что, по оценкам американских чиновников, вооруженные силы Украины потеряли в ходе конфликта более 100 тысяч военных. В сообщении говорится именно о погибших бойцах, а не об общем числе потерь, которое обычно включает раненых солдат.

Также в издании отметили, что в это число входят самые опытные украинские военные, а большую часть погибших составляют бойцы, удерживающие Артемовск.

Сайт KP.RU ранее рассказывал, что в Еврокомиссии тоже знают о масштабах потерь ВСУ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала о 100 тысячах погибших украинских военных еще в ноябре 2022 года.

Издание Washington Post сообщало, что огромные потери ВСУ ставят под сомнение возможность украинской армии провести обещанное наступление весной 2023 года.