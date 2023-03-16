Воздушная тревога объявлена по всей Украине 16 марта 2023 года

Воздушная тревога объявлена во всех украинских регионах Фото: REUTERS

Воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины в четверг, 16 марта 2023 года. Соответствующие сведения опубликованы в онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации.

Предупреждение также действует в подконтрольных Вооруженным силам Украины (ВСУ) районах Донецкой Народной Республики, а также Запорожской и Херсонской областей. Населению рекомендуется оставаться в укрытиях.

Как следует из представленных данных, воздушная тревога объявлена около 10 часов по московскому времени.

Как ранее писал сайт KP.RU, министерство обороны РФ заявило, что 9 марта были нанесены удары возмездия по Украине, ставшие ответом за террористические акции, совершенные ранее в Брянской области. Целью ударов стали ключевые элементы военной инфраструктуры страны, а также предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Напомним, в январе этого года первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сообщила, что общая сумма ущерба гражданской и критически важной инфраструктуре страны на данный момент превышает 127 млрд долларов.